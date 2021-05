Teresa Portela e Joana Vasconcelos conquistaram a medalha de bronze na prova de K2 200 da Taça do Mundo de canoagem, em Szeged (Hungria).

A dupla portuguesa completou a prova em 39,47 segundos, ficando a 64 centésimas de segundo das eslovenas Janic Ponomarenko e Anja Osterman, e ainda atrás das ucranianas Mariia Kichasova e Liudmyla Kuklinovska por 34 centésimos.

Embora esta não seja uma distância olímpica, Teresa Portela e Joana Vasconcelos conquistam assim a segunda medalha para Portugal nesta Taça do Mundo, depois do bronze de Fernando Pimenta em K1 1.000, no sábado.