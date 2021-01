A equipa de basquetebol do Sporting foi afastada dos oitavos de final da Taça da Europa, ao somar o pleno de derrotas no Grupo C, após um desaire por 78-67 face aos húngaros Szolnoki Olajbanyasz, em Wloclawek, na Polónia.

Depois dos desaires apertados com os dois melhores conjuntos do agrupamento, os leões pareciam favoritos ao triunfo nesta sexta-feira, que valeria o apuramento, com um dos quatro melhores terceiros dos seis grupos, mas as baixas de John Fields e Travante Williams condicionaram muito os planos de Luís Magalhães.

Fields nem se equipou e Travante saiu lesionado no segundo período, enquanto as restantes referências não estiveram numa jornada de grande inspiração, sendo que a agressiva defesa dos leões só assustou os magiares de início e a zona do terceiro período também não foi solução.

Micah Downs, com 15 pontos, e James Ellisor, com 13, lideraram os leões, secundados por 11 de Pedro Catarino, enquanto Bojan Subotic (25 pontos e 11 ressaltos) foi o melhor jogador em campo e um problema que a formação lusa nunca conseguiu resolver.