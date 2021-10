Depois do Benfica, também o FC Porto entrou a perder na fase de grupos da Taça da Europa de basquetebol: esta quarta-feira, os dragões foram derrotados na visita ao Szolnoki (81-64).

O clube azul e branco até foi para o intervalo em vantagem, por 39-36, mas permitiu a reviravolta da equipa húngara na etapa complementar, apesar das boas prestações de Max Landias (19 pontos) e Rashard Odomes (dez pontos).

O Szolnoki lidera assim o grupo H da Taça da Europa, com os mesmos dois pontos do que o Légia de Varsóvia. O FC Porto é terceiro, com um ponto, tal como o CSM Oradea.