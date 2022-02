O Benfica venceu na noite desta sexta-feira o Sp. Braga/AAUM por 5-0 e qualificou-se para as meias-finais da Taça da Liga de futsal, prova que está a ser disputada em Loulé, até domingo.

No último jogo dos quartos de final, a equipa comandada pelo espanhol Pulpis adiantou-se no marcador por Rocha, aos cinco minutos. O segundo golo aconteceu aos nove minutos, por Arthur, tendo o internacional português Afonso Jesus aumentado para 3-0 em cima do intervalo (20m).

Na segunda parte, o Benfica consolidou a vantagem com os golos de Jacaré (27m) e Robinho (32m), tendo o brasileiro Vítor Hugo, do Sp. Braga/AAUM, sido expulso pouco depois do 5-0 final.

Nas meias-finais, agendadas para este sábado, o Benfica defronta o Futsal Azeméis, equipa que, na quinta-feira, venceu o Fundão nos quartos de final.

Já esta sexta-feira, o Sporting venceu a Quinta dos Lombos por 7-3, rumo às meias-finais, fase na qual defronta o Eléctrico, também no sábado.

O QUADRO DA ‘FINAL 8’

Quartos-de-final (24 e 25 de fevereiro)

Fundão-Futsal Azeméis, 0-4

Candoso-Eléctrico, 0-3

Sporting-Quinta dos Lombos, 7-3

Sp. Braga/AAUM-Benfica, 0-5

Meias-finais (sábado, 26 de fevereiro)

Sporting-Eléctrico (17h30)

Benfica-Futsal Azeméis (21h00)

Final (domingo, 27 de fevereiro, 20h45)