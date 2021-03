O Sporting conquistou, este domingo, a Taça de Portugal de voleibol, ao bater o Benfica por três sets a um, na final realizada em Santo Tirso.

Os leões conquistam o troféu pela quarta vez no seu historial e pela primeira vez ao fim de 26 anos, após o título conquistado na época 1994/1995, frente ao Sp. Espinho.

Os comandados do brasileiro Gersinho começaram a construir o triunfo com a vitória nos dois primeiros sets, com os parciais de 29-27 e 25-22. No terceiro set, o Benfica protagonizou o maior desequilíbrio, ao ganhar por 16-25.

A decisão a favor do Sporting surgiu no quarto set, no qual as equipas também obrigaram a ir à diferença de dois pontos. Os encarnados ainda salvaram dois pontos de jogo, mas os verde e brancos fecharam o set para o título com 28-26, ao fim de mais de duas horas de jogo.