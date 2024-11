A equipa de basquetebol do FC Porto garantiu a passagem à segunda fase de grupos da Taça Europa com mais uma reviravolta, desta feita diante do Limburgo.

Em duelo disputado na Bélgica, na sexta e derradeira jornada da primeira fase de grupos, os portistas recuperaram um atraso de 13 pontos durante a segunda parte e acabaram por vencer o Limburg por 83-76, terminando o Grupo I no primeiro lugar.

Os comandados de Fernando Sá foram para o intervalo a perder 41-31. Nos dois parciais seguintes, os dragões recuperaram e a 32 segundos do fim, o americano Douglas acertou um triplo que colocou cinco pontos de distância no marcador, para apoteose portista.

O resultado ficou fixado em (83-76) Toney Douglas (17), Max Landis (12) e Tanner Omlid (12) destacaram-se no capítulo dos pontos obtidos.