O Pavilhão Municipal Professor Joaquim Vairinhos, em Loulé, vai ser o palco das decisões da Taça da Liga no final de fevereiro, com a ‘final eight’ da prova no masculino e da ‘final four’ no feminino, confirmou na terça-feira a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Na ‘final eight’ masculina, disputada de 24 a 27 de fevereiro, estão Sporting, Benfica, Fundão, Eléctrico, Quinta dos Lombos, Futsal Azeméis, Sp. Braga/AAUM e Candoso. Na ‘final four’ feminina, agendada para dias 26 e 27, estão Benfica, Nun’Álvares, Sporting e Novasemente.

O pavilhão, inaugurado em 2001, tem capacidade para cerca de 3 mil pessoas.

CALENDÁRIO – ‘FINAL EIGHT’ MASCULINA

Quartos de final

24 fevereiro:

17h30: Fundão-Futsal Azeméis

21h00: Candoso-Eléctrico

25 fevereiro:

17h30: Sporting-Quinta dos Lombos

21h00: Sp. Braga/AAUM-Benfica

Meias-finais

26 fevereiro:

17h30: Vencedor Sporting-Quinta dos Lombos x Vencedor Candoso-Eléctrico

21h00: Vencedor Fundão-Futsal Azeméis x Vencedor Sp. Braga/AAUM-Benfica

Final

27 fevereiro, 20h45

CALENDÁRIO ‘FINAL FOUR’ FEMININA

Meias-finais

26 fevereiro:

11h00: Benfica-Novasemente

14h00: Nun’Álvares-Sporting

Final

27 de fevereiro, 17h15