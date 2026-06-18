A ciclista Urska Zigart caiu no quilómetro final da segunda etapa da Volta à Suíça.

A noiva do ciclista Tadej Pogacar, que também está a participar na Volta no país helvético, foi encaminhada para o hospital, onde recebeu assistência médica.

Apesar da aparatosa queda, os exames médicos confirmaram que a eslovena apenas fraturou o maxilar. Nenhuma outra lesão foi detetada na avaliação, referiu a equipa da corredora eslovena.

«Gostaríamos de agradecer à equipa médica da corrida, aos funcionários do hospital e a todos os que enviaram mensagens de apoio após o incidente. Todos na AG Insurance-Soudal desejam a Urska uma recuperação tranquila é rápida», lê-se em nota oficial da equipa da ciclista.

A vencedora da segunda etapa foi a italiana Elisa Longo Borghini.