Ciclismo: namorada de Pogacar fratura o maxilar na Volta à Suíça
Urska Zigart sofreu queda a aparatosa à entrada para o último quilómetro da segunda etapa
Urska Zigart sofreu queda a aparatosa à entrada para o último quilómetro da segunda etapa
A ciclista Urska Zigart caiu no quilómetro final da segunda etapa da Volta à Suíça.
A noiva do ciclista Tadej Pogacar, que também está a participar na Volta no país helvético, foi encaminhada para o hospital, onde recebeu assistência médica.
Apesar da aparatosa queda, os exames médicos confirmaram que a eslovena apenas fraturou o maxilar. Nenhuma outra lesão foi detetada na avaliação, referiu a equipa da corredora eslovena.
«Gostaríamos de agradecer à equipa médica da corrida, aos funcionários do hospital e a todos os que enviaram mensagens de apoio após o incidente. Todos na AG Insurance-Soudal desejam a Urska uma recuperação tranquila é rápida», lê-se em nota oficial da equipa da ciclista.
A vencedora da segunda etapa foi a italiana Elisa Longo Borghini.