Ciclismo: Pogacar conquista Volta à Suíça
Afonso Eulálio terminou no 84.º lugar da classificação geral
Afonso Eulálio terminou no 84.º lugar da classificação geral
Tadej Pogacar venceu a quinta e última etapa da Volta à Suíça. O esloveno foi o mais rápido numa jornada de 150,7 quilómetros com partida e chegada em Villars‑sur‑Ollon, assegurando a vitória na 89.ª edição da prova.
O ciclista da UAE Emirates assumiu a liderança na etapa no último quilómetro, quando ultrapassou o francês Lenny Martinez (Bahrain‑Victorious).
Pogacar cruzou a linha de meta a sete segundos de Lenny Martinez, que terminou em segundo. O neerlandês Bart Lemmen (Visma‑Lease a Bike) fechou o pódio, terminando a um minuto e 33 segundos de Pogacar.
Com este triunfo, o campeão do mundo fechou a geral em primeiro com o tempo de 15:08.43. O equatoriano Richard Carapaz (EF Education‑EasyPost) foi segundo, a seis minutos e 32 segundos. O checo Mathias Vacek (Lidl‑Trek) fechou o pódio, a seis minutos e 53 segundos.
O ciclista português Afonso Eulálio (Bahrain‑Victorious) terminou a Volta à Suíça no 84.º posto na classificação geral, a 36 minutos e 30 segundos de Pogacar.