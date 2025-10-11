O ciclista esloveno Tadej Pogacar voltou a fazer história ao conquistar, pela quinta vez consecutiva, a Volta à Lombardia, na tarde deste sábado.

Depois de vencer o Mundial no Ruanda e o Europeu em França nas últimas duas semanas, o ciclista de 27 anos somou mais uma vitória ao seu extenso palmarés, tornando-se no primeiro da história a vencer esta prova em cinco edições consecutivas.

Nesta temporada, Pogacar igualou ainda o lendário Eddy Merckx, como o único a conquistar três Monumentos no mesmo ano, depois das vitórias na Volta a Flandres e na Liège-Bastogne-Liège.

A Volta à Lombardia de 2025 é o décimo Monumento na carreira do campeão do mundo, que o coloca como o terceiro mais vitorioso de sempre neste tipo de provas, a um do belga Roger de Vlaeminck e a nove de Merckx.

Além das três vitórias em Monumentos, Pogacar subiu ao pódio nos outros dois: foi terceiro na Milão-Sanremo e segundo no Paris-Roubaix, ambas vencidas pelo neerlandês Mathieu van der Poel.

Na prova entre Como e Bérgamo com um total de 241 quilómetros, Pogacar venceu com um tempo de 5:45.53 horas, tendo o belga Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) ficado na segunda posição, a 1:48 minutos e o australiano Michael Storer (Tudor) completou o pódio, a 3:14 minutos.

O resultado dos portugueses e Seixas a superar Morgado

Entre os portugueses, Rui Costa (EF Education–EasyPost) terminou em 66.º lugar (+18.12 minutos) e Afonso Eulálio (Bahrain–Victorious) terminou na 96.ª posição (+26.16 minutos).

Noto ainda para o francês Paul Seixas (Decathlon AG2R La Mondiale Team), terceiro nos Europeus, que se tornou o mais jovem a terminar um Monumento no top-10 desde 1980, aos 19 anos e 17 dias, superando o português António Morgado, que, aos 20 anos e 63 dias, tinha sido quinto na Volta a Flandres de 2024.