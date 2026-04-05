Tadej Pogacar venceu, este domingo, a Volta à Flandres de 2026, conquistando o seu 12.º «monumento» da carreira, duas semanas depois de ter ganho o primeiro de cinco da época desportiva, a Milão-Sanremo, onde se estreou a vencer.

O esloveno desferiu um ataque que se revelou decisivo a cerca de 18 quilómetros da meta, na terceira e última passagem no Oude Kwaremont, quando seguia com o neerlandês Mathieu van der Poel, que lutou, mas não foi capaz de apanhar de novo o esloveno, que se torna o segundo maior vencedor de sempre em monumentos, descolando do belga Roger De Vlaeminck e ficando a sete do recordista Eddy Merckx, que tem 19.

Quanto ao português António Morgado, ficou em 105.º, dos 121 ciclistas que acabaram, terminando a 11:47 minutos de Pogacar. Um total de 18 ciclistas não concluíram a prova. Van der Poel ficou no segundo lugar a 33 segundos e Remco Evenepoel, na estreia na prova, fechou o pódio no terceiro lugar (+ 1:11 minutos). Wout Van Aert ficou em quarto (+ 2:04m). Mads Pedersen fechou o top-5 (+ 2.48m).

Com duas em duas em 2026 nos monumentos, as questões que ficam são: Pogacar consegue agora vencer o monumento que lhe falta, o Paris-Roubaix? E será capaz de vencer os cinco monumentos num só ano?

No ensaio geral para Paris-Roubaix, agendado para o próximo domingo, a Volta à Flandres teve um cartaz de luxo, com Pogacar, Van der Poel, Remco Evenepoel ou Wout van Aert, para 278 quilómetros de esforço, superação… e muita festa em terras belgas, com cerca de um milhão de pessoas a assistir ao vivo à passagem dos ciclistas.

Nos 50 quilómetros finais, os principais candidatos à vitória destacaram-se, com Pogacar e Van der Poel a seguirem na frente cerca de 30 quilómetros. Evenepoel, que conseguiu guardar vantagem para Van Aert e Mads Pedersen, bem tentou apanhar o duo da frente, mas não conseguiu.

E, quando Pogacar fugiu a 18 quilómetros do fim, um par de quilómetros bastaram para tirar as dúvidas, depois de Van der Poel ter perdido a roda do esloveno, mas ainda ter conseguido criar alguma expectativa de recuperar. Não conseguiu e ficou em segundo.

Quanto ao português António Morgado, ficou em 105.º, dos 121 ciclistas que acabaram, terminando a 11:47 minutos de Pogacar. Um total de 18 ciclistas não concluíram a prova.

Com esta vitória na 110.ª edição, ao fim de seis horas, 20 minutos e oito segundos, Pogacar iguala Van Der Poel, Fabian Cancellara, Tom Boonen, Johan Museeuw, Eric Leman, Fiorenzo Magni e Achiel Buysse com três vitórias na Volta à Flandres.

A estas três e à Milão-Sanremo, somam-se três Liège-Bastogne-Liège e cinco êxitos na Lombardia.

E agora, como vai ser na Paris-Roubaix? A resposta será dada dentro de uma semana.