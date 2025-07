O ciclista esloveno Tadej Pogacar (UAE Emirates) venceu esta sexta-feira a cronoescalada da 13.ª etapa da Volta a França e é mais líder da prova, num dia em que somou o quarto triunfo na 112.ª edição do Tour

Pogacar cumpriu os 10,9 quilómetros entre Loudenvielle e o alto de Peyragudes em exatos 23 minutos, deixando o dinamarquês Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) a 36 segundos e o seu compatriota Primoz Roglic (Red Bull-BORA-hansgrohe) a um minuto e 20 segundos.

Com a 21.ª vitória de sempre na prova, Pogacar consolidou a camisola amarela, liderando a geral com 04.07 minutos de vantagem sobre Vingegaard e já 07.24 sobre o campeão mundial e olímpico de contrarrelógio, o belga Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step.

Vingegaard ainda passou por Evenepoel

Evenepoel foi dobrado por Vingegaard nos metros finais, tendo sido 12.º classificado, a 02.39 minutos de Pogacar. Mesmo tendo mantido o terceiro lugar na geral, Evenepoel viu o alemão Florian Lipowitz (Red Bull – Bora – Hansgrohe) reduzir de 49 para seis segundos a diferença para os lugares de pódio. Lipowitz está a 07.30 minutos de Pogacar.

Luke Plapp continua a mostrar-se, Oliveira 73.º

Luke Plapp (Jayco Alula) voltou a destacar-se a solo esta sexta-feira. O campeão australiano de contrarrelógio, que já tinha sido nono classificado no contrarrelógio de Caen, voltou a evidenciar-se esta sexta-feira na cronoescalada e foi quinto classificado, a 01.58 de Pogacar.

Quanto ao português Nélson Oliveira (Movistar), registou o 73.º tempo, a 05.27 minutos do esloveno. Na geral, Oliveira é 60.º, a 01:25.46 horas de Pogacar.

A etapa ficou ainda marcada por um momento insólito, em que se ouviu «A Cabritinha» do artista português Quim Barreiros, durante a transmissão.

No sábado, a 14.ª etapa encerra o tríptico nos Pirenéus, com uma ligação de 182,6 quilómetros entre Pau e a contagem de categoria especial de Luchon Superbagnères, que culmina uma jornada com subidas ao Tourmalet, Col d’Aspin e Peyresourde.