Tarvaris Jackson, antigo quarterback da NFL (liga norte-americana de futebol), que venceu o Super Bowl, em 2014, com os Seattle Seahawks, morreu no passado domingo, aos 36 anos, vítima de um acidente de automóvel, perto da sua residência, em Montgomery.

O antigo jogador terá perdido o controlo do carro, chocou contra uma árvore e capotou. Jackson ainda foi transportado para o hospital, mas acabou por ser declarado como morto.

Além dos Seahawks, Jackson representou ainda os Minnesota Vikings e os Buffalo Bills, numa carreira com mais de dez anos na NFL.

A notícia foi avançada pela Universidade do Tennessee onde Tarvaris Jackson foi treinador dos quarterbacks em 2019. O antigo jogador deixa uma mulher e três filhos.

Our thoughts and prayers are with the friends and family of former #Vikings QB Tarvaris Jackson.



You will be missed, TJack!



