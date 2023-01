A Federação Europeia de Ténis de Mesa (ETTU) lançou, esta sexta-feira, um novo ranking europeu d singulares. A portuguesa Fu Yu ocupa o 9.º lugar no ranking feminino enquanto Marco Freitas é 11.º em masculinos.

Em comunicado, a ETTU dá conta do lançamento da nova plataforma, independente da hierarquia mundial e cujo sistema é para já experimental, com uma avaliação do seu funcionamento marcada para setembro, aquando do Europeu por equipas.



Os rankings mensais, que em seniores não serão usados em 2023 para mudanças nas listas de inscritos, contam com Jieni Shao é 11.ª, a mesma posiçao que Inês Matos ocupa na tabela de sub-21. Por sua vez, Matilde Pinto é terceira entre sub-17.

Em masculinos, Freitas é o mais bem posicionado, seguido de Tiago Apolónia, em 21.º, e João Geraldo, em 28.º, com destaque para Tiago Abiodun, terceiro na hierarquia continental de sub-15.