O Sporting perdeu esta sexta-feira por 3-0 na Polónia, frente ao KSD Dzialdowo, no primeiro jogo do Grupo C da Liga dos campeões de ténis de mesa.

Diogo Chen foi derrotado pelo dinamarquês Jonathan Groth, com os parciais de 11-5, 11-1 e 11-7. Diogo Carvalho, frente ao polaco Jakub Dyjas, foi derrotado com os parciais de 11-4, 11-9 e 11-4. O nigeriano Bode Abiodum perdeu ante o japonês Kaii Konishi (8-11, 11-2, 11-4 e 14-12).

O Sporting volta a jogar para a Champions de ténis de mesa no final de novembro, na receção aos alemães do TTC Neu Ulm.