Portugal foi eliminado do Campeonato do Mundo de Ténis de Mesa, que decorre em Londres. A equipa masculina caiu perante a França nos «oitavos» da competição.

No Mundial de equipas, a Seleção Nacional perdeu por 3-0. Tiago Apolónia (136.º) foi batido por Alexis Lebrun (12.º), por 3-1, Marcos Freitas (88.º) perdeu com Felix Lebrun (4.º), por 3-0, e João Geraldo (54.º) foi derrotado por Flavien Coton (23.º), por 3-1.

Assim, Portugal, que ocupa a 11.ª posição no ranking mundial, é eliminado pela segunda do Mundo, que é vice-campeã mundial em 2024 e medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Paris 2024.

Na terça-feira, a equipa feminina, 15.ª do mundo, foi também afastada do Mundial, depois de perder com a Itália (25.ª) nos 16 avos de final, por 3-1.