A seleção portuguesa masculina de ténis de mesa perdeu esta terça-feira por 3-1, frente à Dinamarca, apesar de já ter assegurado a qualificação para os oitavos de final do Mundial de equipas, fase em que vai defrontar a Eslovénia.

Portugal, nono classificado do ranking mundial, tinha-se imposto nas duas jornadas anteriores à Eslováquia (3-1) e ao Brasil (3-2), garantindo dessa forma não apenas o apuramento para a fase a eliminar do Mundial, que decorre em Chengdu, na China, mas também a vitória no grupo 6.