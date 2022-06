O Sporting sagrou-se heptacampeão nacional de ténis de mesa ao vencer os açorianos do Juncal, novamente por 3-0, no segundo jogo da final do play-off, disputado em Lisboa.

Este foi o 39.º título de campeão do Sporting no ténis de mesa.

Em 9 de janeiro, o Sporting tinha conquistado a Taça de Portugal, batendo o mesmo Juncal por idêntico 3-0.