O US Open emitiu um comunicado para justificar a desqualificação de Novak Djokovic, que acertou sem querer com a bola no pescoço de uma juíza de linha e foi desclassificado do torneio. No referido comunicado, o US Open cita as regras do Grand Slam para explicar o que aconteceu.

«Depois de bater uma bola intencionalmente ou imprudentemente dentro do court ou de bater uma bola com negligente desprezo pelas consequências, o árbitro do US Open desqualificou Novak Djokovic da edição de 2020 do torneio. Porque foi desqualificado, Djokovic vai perder todos os pontos de ranking ganhos no US Open e vai ser multado no valor do prémio conquistado no torneio, para além de outras multas cobradas pelo ofendido», pode ler-se.

Recorde-se que o número um mundial, que estava invicto em 2019, acertou em cheio com a bola na garganta da juiz de linha após ter sofrido break nos instantes finais do primeiro set contra Carreño-Busta, nos oitavos de final. O tenista sérvio pediu de imediato desculpa, porque não vi para onde enviou a bola, e dirigiu-se à juiz de linha para saber da sua condição física.