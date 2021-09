O triunfo de Daniil Medvedev ficará para sempre na história do ténis. Para além de ter sido a sua primeira vitória num Major, o russo impediu Novak Djokovic de completar o Grand Slam e de se isolar no topo de ranking de maior número de vitórias nos quatro principais torneios.

No entanto, a celebração do tenista de Moscovo também deu que falar. No court, Medvedev foi sucinto. «Só as ´lendas´perceberão. O que fiz depois do encontro foi L2+ botão esquerdo».

Na conferência de imprensa pós-encontro, o russo explicou mais detalhadamente.

«Comecei a pensar nisto em Wimbledon. Pensei que se ganhasse o torneio, contra o Novak o outro jogador, não celebrar seria aborrecido, é o que faço sempre. Precisaria de fazer algo, mas que fosse especial», começou por dizer.

«Eu gosto de jogar FIFA, gosto de jogar na PlayStation. É a celebração do ‘peixe morto’. Se conheces o teu adversário no FIFA, fazes isto muitas vezes. Marcas um golo, estás a ganhar por 5-0, fazes isto», adiantou.

«Falei com pessoal no balneário, tipos jovens e descontraídos. Jogam FIFA e disseram: ‘o teu festejo foi lendário’. Toda a gente com quem falei e que joga FIFA disse que foi lendário. Era assim que o queria fazer. Não é fácil fazê-lo em hard courts, no entanto. Magoei-me um pouco, mas estou feliz», completou Medvedev.

Veja a celebração: