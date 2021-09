Daniil Medvedev, que no domingo venceu o US Open, ao bater Novak Djokovic por triplo 6-4, garante que não duvidou do desfecho do encontro frente ao n.º 1 mundial, que procurava ser o terceiro tenista da história a ganhar os quatro títulos do Grand Slam no mesmo ano.

«Eu estava ciente de toda a atmosfera em torno da final com Djokovic, mas para mim nada disso importava, assim como a atmosfera favorável do público em relação a ele. Apenas joguei o meu ténis e sabia que seria melhor», disse Medvedev.

«Como já afirmei, Djokovic é o melhor tenista do mundo, mas desta vez o meu ténis foi superior porque me antecipei», completou o tenista russo, o primeiro do seu país a ganhar o major americano.

O moscovita sucede a Dominic Thiem e torna-se no mais recente campeão de torneios do Grand Slam.

Com o triunfo de Medvedev, permanece a igualdade entre os Big Three no que diz respeito aos títulos do Grand Slam. Djokovic, Federer e Nadal continuam com 20 Majors cada, marca que só poderá vir a ser superada no próximo ano.