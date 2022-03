Novak Djokovic confirmou, nesta quarta-feira, que não pode participar no torneio de Indian Wells e no Miami Open.

Em mensagem publicada nas redes sociais, o tenista sérvio revelou que as autoridades americanas confirmaram que vão manter as regras anti-covid, pelo que só é permitida a entrada no país a pessoas com a vacinação completa.

Djokovic tem estado envolvido em polémica precisamente por rejeitar a vacina contra a covid-19, e não pode, assim, jogar nos Estados Unidos.