O tenista sérvio Novak Djokovic está confirmado no quadro principal do Open da Austrália de 2022, o primeiro torneio Grand Slam do ano, graças a uma exceção médica atribuída pelo governo australiano.

A confirmação foi feita esta terça-feira pelo próprio atleta, de 34 anos, que estava inscrito para a competição.

«Passei uns dias muito felizes com aqueles que amo, durante as férias. Hoje parto para Down Under [ndr: referência para Austrália] graças a uma permissão de exceção. Vamos, 2022», escreveu o sérvio, nas redes sociais.

A espécie de atestado conseguido surge numa altura em que Djokovic nunca esclareceu se já foi vacinado contra a covid-19, algo que tinha sido anunciado como obrigatório pelo responsável do torneio, Craig Tiley, em novembro.

O número um da hierarquia mundial ATP procura bater o recorde de conquistas de Grand Slam (20), que partilha atualmente com o suíço Roger Federer e o espanhol Rafael Nadal.