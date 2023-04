Novak Djokovic foi eliminado nos oitavos de final do Masters 1.000 de Monte Carlo.

O tenista sérvio, líder do ATP World Tour, caiu aos pés do italiano Lorenzo Musetti (21.º da hierarquia) em três sets, pelos parciais de 4-6, 7-5 e 6-4.

O encontro ficou marcado por dois momentos intempestivos de Djokovic. Primeiro com a árbitra de cadeira e depois, frustrado com o rumo dos acontecimentos, partiu uma raquete junto ao banco.

A partida foi interrompida no início do terceiro e decisivo set devido à chuva, mas nem depois disso o sérvio serenou e foi capaz de se reencontrar com o seu melhor ténis no segundo encontro da temporada na superfície de terra batida.

Este foi apenas o segundo desaire de Novak Djokovic em 2023.