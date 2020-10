Novak Djokovic e Stefanos Tsitsipas garantiram, esta quarta-feira, a qualificação para as meias-finais de Roland Garros, fase em que medem forças na luta por uma vaga na final do torneio do Grand Slam. Pelo caminho ficaram, respetivamente, Pablo Carreño Busta e Andrey Rublev.

Ao início da tarde, foi o grego a conquistar a vaga, ao bater Rublev (12.º do ranking), em três sets, pelos parciais de 7-5, 6-2 e 6-2. O campeão do Estoril Open de 2019 e atual sexto classificado no ranking ATP vingou a final perdida para o russo no ATP 500 de Hamburgo, para estar de forma inédita nesta fase do torneio parisiense.

Mais tarde, Djokovic, atual número um mundial, chegou a pedir assistência para uma massagem ao braço esquerdo, cedeu o primeiro set, mas conseguiu dar a volta e vencer o espanhol (18.º da hierarquia) em quatro parciais, ao fim de três horas e dez minutos: 4-6, 6-2, 6-3 e 6-4.

A outra meia-final é entre Rafael Nadal e Diego Schwartzman, que já tinham garantido a qualificação na terça-feira.