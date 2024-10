Djokovic cancelou a sua presença na edição deste ano do Masters 1000 de Paris, torneio no qual iria defender a conquista de há um ano e que se iria realizar entre 26 de outubro e 3 de novembro.

A notícia foi dada pelo meio de comunicação sérvio Sport Klub.

Neste sentido, o atleta que ganhou este verão a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Paris perde a chance de somar pontos e deixa nas mãos de Casper Ruud, Andrey Rublev e Alex De Minaur a sua presença em Turim.

Isto porque os três tenistas surgem atrás do sérvio de 37 anos no ranking , mas caso os ultrapassem Djokovic, então o sérvio ficará mesmo fora do torneio em Itália.

Caso falhe as ATP Finals em 2024, em Turim, Djokovic perderá 1300 pontos ATP e sairá muito provavelmente do top 10 mundial.