Marian Cilic está nas meias-finais do Estoril Open, ao beneficiar da desistência de Kevin Anderson.

Um problema nas costas ditou a saída antecipada do sul-africano, no final do primeiro set, que o croata venceu por 7-6.

Cilic, 42.º do ranking ATP, vai agora defrontar o britânico Cameron Norrie, que derrotou o chileno Cristian Garin.