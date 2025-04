Ainda não foi desta que João Fonseca, prodígio brasileiro de 18 anos, vencedor das NextGen Finals em 2024 e que este ano conquistou o ATP 250 de Buenos Aires, se estreou a vencer no Estoril Open.

Depois de, no ano passado, o primeiro em que pisou a terra batida do Clube de Ténis do Estoril, ter perdido na ronda inaugural frente ao britânico Jan Choinski (2-6, 7-6 e 4-6), Fonseca voltou a cair à primeira no torneio português, este ano de categoria Challenger 175. Desta feita, perdeu com o neerlandês Jesper de Jong (6-2 e 7-5), em 1:17 horas.

Esta quarta-feira fica igualmente marcada pela derrota do finalista da edição anterior, o espanhol Pedro Martínez, derrotado pelo qualifier russo Alexey Vatutin em apenas dois sets (6-4 e 6-3).

Num dos jogos mais interessantes do dia, o sérvio Miomir Kecmanovic, finalista em 2023, afastou o alemão Jan-Lennard Struff, vencedor do Open de Munique no ano passado, por 6-1 e 7-5.

Nota ainda para a vitória de Marton Fucsovics frente ao italiano Zeppieri (2-6, 7-6 e 6-1). O húngaro será adversário de Nuno Borges na próxima ronda do Estoril Open.