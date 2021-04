O tenista francês Richard Gasquet qualificou-se esta terça-feira para a segunda ronda do Estoril Open com uma vitória sobre o argentino Juan Ignacio Londero, pelos parciais de 6-3 e 7-5.

O campeão de 2015, número 52 do ranking mundial, chegou a partir uma raquete, num momento de frustração no decorrer do encontro, mas acabou por vencer com certa facilidade.

O tenista francês vai agora defrontar o segundo cabeça de série do torneio português, o chileno Cristian Garin, 22.º do ranking ATP.

O italiano Marco Cecchinato também garantiu a qualificação para a segunda ronda esta terça-feira ao bater o sul-africano Lloyd Harris, pelos parciais de 6-3 e 6-4, e vai defrontar o francês Ugo Humbert, terceiro cabeça de série da prova.