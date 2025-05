Cansou só de ver Nuno Borges apurar-se para os quartos de final do Estoril Open! Ao fim de mais de três horas, o número 1 português, 41.º na hierarquia mundial, salvou um total de 13 break points para superar o húngaro Marton Fucsovics (130.º) pelos apertados parciais de 7-6, 6-7 e 6-4.

O primeiro set foi de loucos, com duas quebras de serviço a abrir, uma para cada lado, e vários jogos decididos apenas nas vantagens. Até por aí, não surpreendeu que ele tenha ficado fechado apenas no tie-break, depois de Nuno Borges ter salvado o primeiro de dois set points quando serviu para o 6-6.

No desempate final, o português viu Fucsovics ameaçar novamente quando se adiantou a 5-6, mas o maiato acabaria por conquistar os três pontos seguintes, fechando o tie-break em 8-6, ao cabo de 1:11 horas.

O início do segundo set viu Nuno Borges salvar três break points e a desperdiçar outros dois de seguida, mas este foi um parcial com jogos de serviço mais autoritários, de parte a parte. Resultado? Novo tie-break, mas este foi dominado por Fucsovics, que o venceu por 4-7.

O húngaro entrou mal no terceiro e decisivo set, tendo sido quebrado logo no jogo de serviço inaugural, marcado por uma chamada polémica do juiz de linha com o resultado em 40-40.

As emoções foram ao rubro na reta final de um parcial muito errático por parte dos dois jogadores, exaustos pela maratona com a raqueta na mão que enfrentavam. Fucsovics conseguiu anular o break aos 4-4, mas Nuno Borges fez o contra break de seguida e fechou o encontro em 6-4, ainda que só nas vantagens e depois de ter desperdiçado dois match points.

No caminho do tenista português segue-se o sérvio Miomir Kecmanovic, nos quartos de final do torneio.

O calendário de jogos desta quinta-feira fecha com o embate entre Bernabé Zapata e Jesper de Jong.

O Challenger 175 do Estoril Open disputa-se até ao próximo dia 4 de maio, no Clube de Ténis do Estoril. Pode acompanhar os encontros pelo Maisfutebol.