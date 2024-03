Jaime Faria está no quadro principal do Estoril Open. O tenista português, de 20 anos, derrotou este domingo o terceiro cabeça de série da qualificação, Lukas Klein, por 2-1, com parciais de 6-4, 6-7 e 6-1.

Faria entrou forte na partida e um «break» fez toda a diferença no primeiro set. No segundo parcial, o encontro chegou a estar interrompido devido à chuva e no regresso o eslovaco levou a melhor no tie-break.

Contudo, no terceiro e decisivo set, o tenista luso elevou o nível de jogo e fechou o triunfo com um claro 6-1, que lhe permitiu alcançar o quadro principal do torneio português.

O Estoril Open conta agora com quatro tenistas do nosso país. São eles João Sousa, Nuno Borges, Henrique Rocha e Jaime Faria. O número pode subir a cinco, caso Duarte Vale vença Jan Choinski.