João Sousa é até agora o único tenista português a vencer o Estoril Open, em 2018, e confessa estar ansioso por voltar a jogar «um torneio muito especial».

«O Estoril Open é o torneio que mais gosto de jogar, jogo em casa, tenho o apoio do público e, portanto, é sempre especial para mim poder participar. A ansiedade está em crescendo e obviamente as expectativas são altas para fazer um bom torneio. E porque não vencer o torneio?», questionou, em declarações à agência Lusa.

«Estou consciente de que tenho capacidades para isso. Sei também que é muito difícil fazê-lo, mas estou confiante de que posso jogar a um bom nível. E, se jogar a um nível alto, vou ter as minhas oportunidades certamente.»

Depois do triunfo na final de há quatro anos, frente ao norte-americano Frances Tiafoe, João Sousa viveu uma fase complicada, marca por derrotas e lesões, primeiro uma fratura de esforço no pé e depois uma tendinite. Ao fim de quase oito anos saiu do top-100 mundial.

Esta temporada, porém, o português começou a recuperar o ritmo de jogo e a confiança, a vencer alguns encontros e, em fevereiro, conquistou o seu quarto título ATP, em Pune, na Índia, que juntou aos troféus do Estoril (2018), Valência (2015) e Kuala Lumpur (2013).

«É um torneio com características muito boas. Muitos jogadores gostam de jogar o Estoril Open e todos os anos temos edições fortes. Acredito que a edição mais forte foi em 2018, no entanto este ano não é exceção. É mais uma vez um quadro com jogadores muito bons», frisou, lembrando a presença de quatro jogadores do 'top-20’ mundial, entre outros jovens valores e antigos campeões.