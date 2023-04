O tenista português João Sousa foi eliminado esta quarta-feira na segunda ronda do Estoril Open, no quadro de singulares masculinos, ao perder frente ao norueguês Casper Ruud, em três sets (6-4 e duplo 2-6), num jogo que durou duas horas e 15 minutos.

No primeiro set, João Sousa, 147.º do ranking mundial ATP, venceu por 6-4, num parcial em que conseguiu quebrar o serviço do número cinco mundial para fazer o 3-2, confirmando o break logo de seguida com o 4-2 e não mais perdendo a vantagem até fechar o set.

A seguir, no segundo set, as coisas não correram tão bem para João Sousa, que viu Ruud fazer o 1-0 e quebrar-lhe o serviço logo a seguir para o 2-0, quebrando-o novamente para o jogo que fechou o parcial nos 6-2 e igualou as contas da eliminatória.

Embalado pelo triunfo no segundo set, Casper Ruud quebrou duas vezes o serviço a João Sousa no set decisivo e chegou a liderar por 5-0. João Sousa reduziu depois para 5-1, quebrou o serviço do nórdico para o 5-2, mas Ruud não desperdiçou no seu serviço e selou a qualificação para a próxima fase ao segundo match-point que teve à disposição, para novo 6-2.

Nos quartos de final, Ruud vai defrontar o argentino Sebástian Báez, atual campeão em título, que esta quarta-feira venceu o compatriota Pedro Cachín, em dois sets.

Portugal fica assim sem representantes no quadro principal de singulares masculinos, já que Pedro Sousa e Nuno Borges tinham sido eliminados na primeira ronda.