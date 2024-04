João Sousa vai estrear-se no Estoril Open 2024 esta terça-feira, nunca antes das 14h30, no Court Central. O melhor tenista português de sempre vai ter pela frente o francês Arthur Fils, quinta cabeça de série do torneio, naquele que pode ser o último encontro da carreira do vimaranense.

O também português Jaime Faria entra em court às 12h00, no campo central do Clube de ténis do Estoril, onde vai defrontar o francês Constant Lestienne. Henrique Rocha joga também no Court Central com Gael Monfils, sétimo cabeça de série, depois do duelo entre Jan Choinski e João Fonseca, que arranca logo a seguir à partida de João Sousa.

Na variante de pares, Nuno Borges e Francisco Cabral, atuais detentores em título do torneio, têm encontro marcado com Sadio Doumbia e Fabien Reboul, segundos cabeças de série da prova, nunca antes das 16h30.