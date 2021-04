Kei Nishikori, considerado o melhor tenista do continente asiático, aceitou o convite para integrar o quadro principal do Estoril Open, anunciou esta quinta-feira a organização que, no dia anterior também tinha atribuído um wild card a Grigor Dimitrov.

O tenista japonês, que já chegou a ser quarto na hierarquia mundial, vem, assim, pela primeira vez a Portugal e fecha o quadro principal. «Se já tínhamos um elenco fortíssimo, a adição de Kei Nishikori vem dar ainda mais relevo e projeção internacional ao torneio», salienta o diretor do Estoril Open João Zilhão.

O responsável pelo torneio português considera que a presença de Nishikori vem trazer ainda mais visibilidade ao torneio que arranca no próximo dia 24. «Não só é um jogador de enorme qualidade com passagem pelo top 5 mundial, como também é dos poucos a ter conseguido múltiplas vitórias sobre cada um dos chamados Big 4. A sua presença no Clube de Ténis do Estoril é igualmente excelente para a promoção de Portugal e de Cascais no Japão, onde Kei Nishikori é um autêntico herói», acrescentou.

O tenista japonês, por seu lado, agradeceu o convite da organização portuguesa. «Sinto-me muito bem e muito ansioso por ir jogar no Millennium Estoril Open. Já ouvi muitas coisas boas sobre o torneio e mal posso esperar por chegar ao Estoril», referiu.

Nishikori recebeu, assim, o terceiro e último wild card, depois de João Sousa ter ficado com o primeiro e o búlgaro Grigor Dimitrov ter recebido o segundo.