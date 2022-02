Felix Auger-Aliassime é o primeiro tenista com presença confirmada na edição 2022 do Estoril Open.

O jovem canadiano é, atualmente, o número 9 do ranking ATP, e recentemente chegou aos quartos de final do Open da Austrália, eliminatória em que foi derrotado por Daniil Medvedev.

«Estou muito feliz por voltar este ano ao Millennium Estoril Open, passei bons momentos lá em 2018, por isso, este ano decidi ir com a minha família. Quero que descubram este grande torneio, o ambiente incrível, o maravilhoso Hotel Cascais Miragem e a receção calorosa dos fãs portugueses. Mal posso esperar por estar em Portugal e divertir-me com vocês!», referiu o tenista canadiano, citado pela organização do torneio português.