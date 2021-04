Cameron Norrie é o primeiro tenista apurado para as meias-finais do Estoril Open.

O britânico, nº 50 do ranking ATP, contrariou o favoritismo do chileno Cristian Garin, 22.º da hierarquia mundial e segundo cabeça de série do torneio português.

Garin venceu o primeiro set por 6-3, mas Norrie impôs-se depois com os parciais de 7-5 e 6-3.

[foto: Estoril Open]