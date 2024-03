O tenista português Nuno Borges, número um nacional e 61.º do ranking ATP, vai defrontar, na primeira ronda do Estoril Open, um adversário oriundo da fase de qualificação, ditou o sorteio realizado este sábado.

Já João Sousa e Henrique Rocha têm pela frente adversários franceses. Sousa vai defrontar o francês Arthur Fils, enquanto Henrique Rocha terá como adversário Gaël Monfils.

Os três lusos com presença já garantida no quadro principal de singulares do único torneio português do circuito ATP ficaram todos colocados na segunda metade da grelha, encabeçada pelo segundo cabeça de série, o polaco Hubert Hurkacz (9.º ATP).

Se Nuno Borges fica a aguardar pelo desfecho da fase de qualificação, que se realiza este sábado e no domingo, João Sousa, antigo número 28 do mundo e atual 278.º colocado, que vai encerrar a carreira profissional no Clube de Ténis do Estoril, onde conquistou o título em 2018, terá um difícil duelo na abertura diante do jovem gaulês Arthur Fils, que aos 19 anos figura na 37.ª posição no ranking ATP.

Por sua vez, Henrique Rocha vai medir forças com o experiente e carismático Gaël Monfils, de 33 anos, que regressa à terra batida do Clube Ténis do Estoril, após a derrota nos quartos de final frente ao espanhol Alejandro Davidovich Fokina, em 2019.

O quadro principal do Estoril Open realiza-se entre segunda-feira e 7 de abril, no Clube de Ténis do Estoril, onde o norueguês Casper Ruud, número oito do mundo e detentor do título, terá bye na jornada inaugural.