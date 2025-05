Felix Auger-Aliassime, principal cabeça de série do Estoril Open, caiu na primeira ronda em que participou no torneio português, ao perder em apenas dois sets com o qualifier italiano Andrea Pellegrino (7-5 e 6-4), num encontro que se prolongou durante quase duas horas.

De pouco acabaram por valer ao tenista canadiano, 19.º na hierarquia mundial, os nove ases que assinou no encontro desta tarde, que foi pautado pelo equilíbrio e acabou por sorrir ao italiano (237.º), que na ronda inaugural já havia eliminado o muito rodado no circuito ATP, Dusan Lajovic.

Aliassime confirmou, no Estoril Open, a péssima fase que vive na terra batida, piso em que somou a terceira derrota consecutiva. Isto num ano em que até já foi finalista em três torneios ATP (venceu em Adelaide e Montpellier) em piso duro, o seu predileto.

Também nesta tarde, Mimoir Kecmanovic (47.º), finalista em 2023, afastou o cazaque Denis Yevseyev (258.º) pelos parciais de 6-1, 3-6 e 7-5, enquanto o australiano Aleksandar Vukic (83.º) superou o norte-americano Marcos Giron (45.º) por 6-3 e 6-1.

O português Nuno Borges (41.º) estreia-se no torneio português esta tarde, tendo como adversário, nos oitavos de final, o húngaro Marton Fucsovics (130.º). O vencedor da partida defronta, nos quartos de final, o sérvio Kecmanovic.

O Challenger 175 do Estoril Open disputa-se até ao próximo dia 4 de maio, no Clube de Ténis do Estoril. Pode acompanhar os encontros pelo Maisfutebol.