Albert Ramos-Vinolas venceu a meia-final espanhola ante o compatriota Alejandro Davidovich Fokina e apurou-se para a final do Estoril Open.



O catalão, de 33 anos, derrotou o jovem 48.º da hierarquia mundial, em dois sets pelos parciais de 6-1 e 6-4 ao cabo de uma hora e 16 minutos.



Assim, o número 46 do mundo vai discutir o título este domingo com Cameron Norrie, britânico que afastou o antigo top 3 do ranking ATP, Marin Cilic.