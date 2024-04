No ténis, Dominic Thiem derrotou o alemão Maximilian Marterer, em três sets, por 6/1 e 6/7 (3-7) e 6/4 e garantiu a passagem à segunda ronda do Estoril Open, onde vai defrontar Richard Gasquet.

O campeão do US Open 2020 não teve vida fácil para derrotar o tenista germânico, num encontro que contou com João Sousa e Gastão Elias nas bancadas.

O Court Central do Estoril Open foi enchendo para o encontro que antecedia a estreia de Nuno Borges nesta edição do torneio português, que vai defrontar Lucas Pouille na primeira ronda da prova.