Roger Federer diz que Rafael Nadal «deixou todo o mundo do ténis orgulhoso» durante a sua «carreira épica», ao prestar homenagem ao antigo rival antes da reforma, através das redes sociais. Nadal, 22 vezes campeão de torneios Grand Slam, vai pôr fim à sua ilustre carreira aos 38 anos, depois de representar a Espanha nas finais da Taça Davis, em Málaga, esta semana.

Federer, que se retirou em 2022 com 20 Grand Slams, venceu 16 jogos e perdeu 24 nas 40 vezes que enfrentou Nadal. «Enquanto te preparas para deixar o ténis, tenho algumas coisas para partilhar antes de me emocionar», escreveu Federer, de 43 anos, no Instagram.

«Comecemos pelo óbvio: tu venceste-me - e muito. Mais do que eu consegui vencer-te. Desafiaste-me de uma forma que mais ninguém conseguiu. Na terra batida, parecia que estava a entrar no teu quintal e fizeste-me trabalhar mais do que alguma vez pensei que conseguiria só para me aguentar», escreveu. Federer acrescentou que Nadal o fez «reimaginar» o seu jogo, ao ponto de o suíço ter mudado o tamanho da cabeça da sua raquete.

O suíço recordou ainda o primeiro encontro, com o espanhol, em 2004. Nadal venceu com apenas 17 anos. «Pensei que estava no topo do mundo. E estava - até dois meses depois, quando entraste no court em Miami com a tua camisa vermelha sem mangas, a mostrar aqueles bíceps, e venceste de forma convincente», continuou.

«Todo aquele burburinho que eu ouvia sobre ti, sobre este jovem jogador fantástico de Maiorca, um talento de geração, que provavelmente um dia iria ganhar um Major - não era apenas propaganda. Estávamos ambos no início da nossa viagem e acabámos por percorrê-la juntos. Vinte anos depois, Rafa, tenho de o dizer: Que incrível percurso que tiveste. Deixaste Espanha orgulhosa, deixaste todo o mundo do ténis orgulhoso», escreveu o antigo tenista.

«Rafa, sei que estás concentrado na última parte da tua carreira épica. Falaremos quando estiver terminada. Por agora, quero apenas felicitar a tua família e a tua equipa, que tiveram um papel fundamental no teu sucesso. E quero que saibas que o teu velho amigo está sempre a torcer por ti e que torcerá igualmente por tudo o que fizeres a seguir», garantiu, terminando a carta assinando como «o teu fã, Roger Federer».