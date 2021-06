O tenista suíço Roger Federer disse este sábao ainda não ter decidido se vai defrontar o italiano Matteo Berrettini nos oitavos de final do torneio de Roland-Garros, em Paris.

«Não sei se vou jogar», declarou o suíço em conferência de imprensa depois de ter travado uma batalha de mais de três horas e meia, no sábado à noite, para se qualificar para a ronda seguinte do open de França.

«Tenho de decidir se continuo a jogar ou não. Não será demasiado arriscado continuar a pressionar [o joelho], não será este um bom momento para descansar?», questionou o tenista, numa referência ao torneio de Halle, na Alemanha, com início em 14 de junho e no qual o suíço conta dar início à preparação da época em courts relvados, com vista à presença em Wimbledon.

De volta à competição em março, depois de duas operações ao joelho direito em 2020, Federer, que faz 40 anos em agosto, definiu Wimbledon como objetivo prioritário.

«Em cada partida tenho de reavaliar a situação e ver, na manhã seguinte, em que estado acordo e como está o meu joelho. Isso é talvez ainda mais verdade depois de uma partida tão longa como a hoje [sábado]», disse o antigo número um mundial, atual oitavo.

Na catedral da terra batida, onde venceu em 2009 e não jogava desde 2019, Federer eliminou o alemão Domink Koepfer, 59.º na classificação ATP, em quatro sets, com os parciais de 7-6 (7-5), 6-7 (3-7), 7-6 (7-4) e 7-5, ao cabo de três horas e 35 minutos.