Simona Halep foi do céu ao inferno. A tenista romena foi número um do mundo, chegou a vencer Wimbledon e Roland Garros, mas está suspensa desde o US Open de 2022 devido a um controlo anti-doping positivo.

O castigo de Halep é valido até outubro de 2026, mas o Tribunal Arbitral do Desporto vai estudar o apelo da romena entre os dias 7 e 9 de fevereiro de 2024. Caso os quatros de suspensão chegam validados, a tenista de 32 anos só vê uma solução.

«Quatro anos seriam muitos para a minha idade. Seria catastrófico se forem mesmo quatro anos. Não sei como iria fazer, mas provavelmente seria o final da minha carreira.»

Em entrevista à Euronews, Halep garantiu que está inocente.

«É doloroso porque sei que não fiz nada de mal, que estou limpa. Sempre fui contra o doping. É muito duro emocionalmente.»

Nas mesmas declarações, a antiga número um mundial revelou que gostava de disputar os Jogos Olímpicos de 2024, mas que só pensa mesmo é em regressar aos courts.

«Sei que não há grandes hipóteses, mas Paris é a minha cidade de sonho. Ganhei o torneio de Roland Garros de juniores, foi ali que tudo começou, seria incrível regressar lá. Só quero mesmo é voltar a um court, seja ele qual for.»