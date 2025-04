Monte Carlo recebe, por estes dias, o Masters 1000 de ténis e o jogo desta segunda-feira entre Bu Yunchaokete e Lorenzo Musetti teve um momento insólito, já que foi interrompido por Tadej Pogacar.

Tudo aconteceu durante o segundo set do encontro, sendo que o esloveno chegou atrasado e acabou por levar uma «reprimenda» da juíza de campo. «Sente-se no seu lugar rapidamente, por favor. Estamos todos à sua espera», afirmou.

Recorde-se que Pogacar venceu, este domingo, a Volta a Flandres pela segunda vez, conquistando assim o oitavo «Monumento» da carreira.

Tadej Pogacar was met with mixed reactions when he appeared at the Monte Carlo Masters but took a little too long to find his seat 😅 pic.twitter.com/kN56Gb8hfn