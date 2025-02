A eliminatória entre a Bélgica e o Chile, disputada na região belga de Hasselt, da primeira ronda do qualifier para a Taça Davis, teve um desfecho inusitado.

No terceiro set da partida entre Zizou Bergs e Cristian Garín, o belga quebrou o serviço ao adversário no 11.º jogo (6-5), o que lhe permitia servir para a fechar o encontro.

O momento levou o público ao rubro e Bergs, empolgado, acabou por chocar com violência com Garín quando os dois jogadores se dirigiam para os bancos, antes de trocarem de lados, deixando o chileno em muito mau estado.

Cristian Garín ficou com algumas marcas no rosto após o embate e recebeu assistência médica no court. No entretanto, a equipa chilena pediu a desqualificação do adversário, desejo que não foi concedido pelo juiz de cadeira.

Desagradado com a situação, o chileno recusou-se a voltar ao court e acabou penalizado com a perda do jogo seguinte, que definiu o vencer o do set (7-5) e, por consequência, do encontro (2-1).

Com esta vitória, a Bélgica fechou a eliminatória em 3-1, depois de Bergs ter derrotado Tomás Barrios Vera (6-4 e 6-3) e da dupla Sander Gille/Joran Vliegen ter superado o par chileno composto por Tomás Barrios Vera e Nicolas Jarry (6-3, 3-6 e 6-3).