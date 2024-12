João Paulo Santos, até agora vice-presidente da Federação Portuguesa de Ténis (FPT), foi, este sábado, eleito para suceder a Vasco Costa no organismo que rege a modalidade em Portugal, numas eleições em que se apresentava como o único candidato.

Em comunicado, a FPT deu conta de que o lisboeta de 69 anos obteve 82% dos votos, contando 27 votos a favor e seis em branco, nas eleições que decorreram numa unidade hoteleira, em Oeiras.

Os mesmos 82% elegeram Nuno Barroca de Oliveira, até agora responsável pelo Conselho Fiscal, para presidente da Mesa da Assembleia Geral (MAG), mas também os sufrágios para Conselho Fiscal, Conselho Disciplinar e Conselho de Arbitragem, que passam a ser liderados por Laura Carvalho, Filipe Avides Moreira e Paulo Cardoso, respetivamente. José Maria Calheiros, que transitou da MAG para o Conselho de Justiça, obteve uma votação mais expressiva, com 88%, fruto de 29 votos a favor e quatro em branco.

João Paulo Santos, que sucede a Vasco Costa, que liderou a FPT nos últimos 12 anos - e por isso já tinha atingido o limite de mandatos - vai ser o 21.º presidente federativo. Vasco Costa deverá passar a ser secretário-geral da FPT

Esta eleição, no entanto, não agrada às associações de ténis do Porto, Leiria, Aveiro e Vila Real que criticaram, na quarta-feira, em comunicado, a forma como foi construída a candidatura de João Paulo Santos, «bem como a sua proposta para governação da FPT», considerando que «não era a adequada para prosseguir o ciclo de desenvolvimento do ténis em Portugal».