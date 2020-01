João Sousa está motivado para o Estoril Open, que vai ter lugar entre 25 de abril e 3 de maio.

O tenista vimaranense já venceu o torneio ATP 250 português em 2018 e espera fazer um bom resultado também este ano.

«Vou com tudo! Em todos os torneios que disputo vou para vencer, mas sem dúvida que este é muito especial, há um sentimento diferente e um querer especial em vencer. É um torneio que me traz muitas boas memórias, sinto-me realmente em casa, pois, durante o ano, nunca tenho oportunidade de poder sentir o carinho do público ao máximo», afirmou, citado pela Lusa.

Ainda assim, Sousa antevê dificuldades. «Não acredito que tenha ficado mais fácil, é sempre difícil vencer um torneio, seja em casa ou fora. A motivação e o querer estão lá presentes para voltar a triunfar. Sempre que vou tento dar o meu melhor e tento estar ao máximo para poder vencer», declarou.

O número um nacional está de volta, assim, ao Clube de Ténis do Estoril e o diretor do torneio, João Zilhão, mostrou-se satisfeito pelo facto: «É sempre muito bom contarmos com a presença de antigos campeões do torneio e, no caso do João, esse prazer é redobrado, pois é o único português a ter conseguido vencer o maior torneio português. O João Sousa tem sido um extraordinário embaixador do Estoril Open desde o primeiro dia e a sua vitória em 2018 foi dos momentos mais emocionantes que vivi e um momento que ficará para sempre na história do desporto português.»