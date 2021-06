A tenista checa Petra Kvitova desistiu esta terça-feira de Roland Garros, torneio do Grand Slam, fruto de uma lesão no tornozelo, contraída enquanto cumpria os protocolos junto da imprensa, na sequência da vitória na primeira ronda da prova francesa.

«É com grande desilusão que anuncio a minha desistência de Roland Garros. Enquanto cumpria as minhas obrigações com a imprensa no domingo, após o meu encontro, caí e magoei o tornozelo. Infelizmente, depois de uma ressonância magnética e de muito diálogo com a minha equipa, tomei a difícil decisão de que seria insensato continuar a jogar», referiu a jogadora de 31 anos, 12.ª do ranking mundial WTA, através das redes sociais.

Na primeira ronda, Kvitova salvou um match-point para derrotar a belga Greet Minnen. Ia agora defrontar a russa Elena Vesnina, que assim avança diretamente para a terceira ronda do major parisiense.