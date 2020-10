As tenistas Petra Kvitova e Sofia Kenin garantiram, esta quarta-feira, as duas últimas vagas nas meias-finais do quadro de singulares femininos de Roland Garros, após vencerem, respetivamente, Laura Siegemund e Danielle Rose Collins.

Kvitova (11.ª do ranking) venceu a alemã Siegemund (66.ª) em dois sets, por duplo 6-3, ao fim de uma hora e 18 minutos. Já Kenin (6.ª) bateu a norte-americana Danielle Rose Collins (57.ª), ao fim de três sets, pelos parciais de 6-4, 4-6 e 6-0, em duas horas e quatro minutos.

A checa e a norte-americana vão agora encontrar-se num dos dois duelos que dão acesso à final. Trata-se de uma estreia para Kenin nas «meias» de Roland Garros. O outro encontro coloca frente a frente a polaca Iga Swiatek e a argentina Nadia Podoroska.